Elezioni comunali di Catanzaro. Sabato Pionati presenta la lista dell’Alleanza di Centro

Catanzaro. Sabato 21 maggio alle ore 17.30 all’Hotel Palace di Catanzaro Lido – via Lungomare 221 – l’Alleanza di Centro terrà una manifestazione per presentare la propria lista a sostegno di Sergio Abramo, candidato a sindaco per il Comune. All’appuntamento parteciperanno oltre all’onorevole Pionati, segretario nazionale del partito e al candidato sindaco Abramo, il coordinatore provinciale ADC Franco Longo.