A Pentedattilo il campo nazionale degli Scout Masci dedicato alla legalità

Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 maggio presso il Borgo Antico di Pentedattilo il campo nazionale sulla cittadinanza attiva e sulla legalità organizzato dal Masci, Movimento Adulti Scout cattolici Italiani. Il campo rientra nelle numerose iniziative di formazione ed educazione degli adulti che il Masci organizza nel corso di ogni anno in diverse località d’Italia. In particolare quella di Pentedattilo, cui prenderanno parte adulti scout provenienti da tutta Italia, è l’occasione per discutere ed approfondire le tematiche dell’educazione alla cittadinanza responsabile e alla legalità.

Lo scoutismo è scuola di formazione di veri cittadini ed è proprio l’età adulta quella più idonea a vivere una cittadinanza piena e responsabile.

Oggi più che mai la nostra società, il nostro Paese hanno bisogno di cittadini preparati e disposti a lavorare per il bene comune ed a porre un argine alla corruzione ed alla mentalità mafiosa. Con questo spirito gli adulti scout del Masci si accingono a vivere tre giorni intensi di approfondimento, di confronto e di studio ma anche di gioia di stare insieme.