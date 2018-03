Pagamento debiti Pubblica Amministrazione. Tripodi (Misto): “L’esclusione delle aziende calabresi avrà conseguenze disastrose sull’economia regionale”

Reggio Calabria. “Non comprendere le Regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro per i debiti accumulati nella sanità all’interno di un provvedimento di ordine generale che concerne i debiti delle pubbliche amministrazioni con gli imprenditori, va considerato come una clamorosa svista”. Lo afferma il consigliere regionale del Gruppo Misto Pasquale Tripodi, che aggiunge: “Certo, una svista simile, commessa da un Governo di tecnici fa riflettere, perché ci può essere lo zampino di un pregiudizio verso alcune Regioni che semplicemente è inaccettabile. D’altronde, se fosse una decisione riflettuta e quindi non erronea, dovremmo allarmarci, perché le conseguenze sull’economia delle Regioni soggette a piano di rientro nella sanità sarebbero disastrose. Qui si tratta di condannare all’impoverimento territori interi che non hanno alcuna colpa per l’irresponsabilità della gestione politica della sanità”. Ancora Tripodi: “In conseguenza di tutto ciò, tuttavia, ed anche per non offrire più alibi a chi non stravede per il Mezzogiorno, c’è da augurarsi che la Regione Calabria, dopo due anni, metta fine alle procedure di rientro nella sanità o dica pubblicamente che non ci riesce e quindi denunci cosa, chi ed in che termini è preclusa la conclusione di questa lunghissima fase di commissariamento in uno dei settori fondamentali come la sanità” .