Il presidente Scopelliti e il ministro Barca hanno effettuato un sopralluogo al Museo Nazionale di Reggio Calabria

Reggio Calabria. Il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e il ministro per la Coesione territoriale Fabrizio Barca – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta – hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere del Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria. La prestigiosa struttura museale, rientrante nell’unità di missione per i festeggiamenti del 150.mo dell’Unità d’Italia, è stata oggetto, recentemente, di un ulteriore finanziamento del Governo nazionale e della Regione, fondamentale per il completamento delle opere di consolidamento, restauro e ammodernamento delle sale espositive. Nel corso del successivo incontro con i giornalisti il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti ha dichiarato: “Come Regione abbiamo messo in campo tutto ciò che era necessario per cercare di completare i lavori con un grande gioco di squadra insieme al Sindaco di Reggio Arena, al Ministero e quindi al Governo e alla Soprintendenza. Quest’opera non poteva non essere ultimata, rappresenta il fiore all’occhiello della città, il riferimento fondamentale per il rilancio turistico. Questo museo è sicuramente un edificio all’avanguardia e molto moderno, dimostra che la città di Reggio può mettere in piedi una struttura di grande interesse sia sul piano nazionale che internazionale per via dei grandi tesori che saranno esposti. Attendiamo ora i tempi necessari per l’avvio dei lavori di completamento – ha concluso Scopelliti – e poi ci concentreremo con tutti i soggetti coinvolti in questa operazione per discutere e realizzare un grande evento per la riapertura ed i prospettiva una programmazione concreta per la valorizzazione del museo”. Il ministro della Coesione territoriale Barca ha dichiarato: “siamo riusciti a portare a casa un risultato molto positivo, grazie all’impegno della Regione Calabria e ai finanziamenti messi a disposizione dal Governo dal fondo di sviluppo di coesione. Era doveroso completare un’opera che mi era stata descritta molto importante e che appariva decisiva e consentiva rapidamente di restituire visibilità a tutto il patrimonio di questo museo e anche ai due Bronzi di Riace che rappresentano una grande eccellenza”.