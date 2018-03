Cosenza. Venerdì al Teatro dell’Acquario concerto in memoria di Romano Marino

Cosenza. Venerdì 1 Giugno si terrà, presso il Teatro dell’Acquario, il terzo concerto dedicato alla memoria di Romano Marino, giovassimo ragazzo cosentino la cui è vita è stata tragicamente stroncata da una malattia rara purtroppo con una tardiva diagnosi. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale che porta il suo nome e reso possibile grazie anche alla sensibilità dell’assessore Rosaria Succurro, che si è spesa in favore dell’associazione culturale e dell’organizzazione della serata. Al Teatro dell’Acquario si renderà omaggio al ricordo del giovane attraverso la musica: facendo echeggiare tra i presenti il suono delle chitarre che Romano tanto amava, e che – a detta di chi lo aveva ascoltato e istruito– maneggiava con classe e amore. Ieri, al Bistrot dello stesso Teatro dell’Acquario, alla presenza del giornalista Igino Camarota, in veste di moderatore, si è svolta la conferenza stampa di lancio per le iniziative dell’associazione. Maria Donata Giardini, il presidente, ha così raccontato quali sono le finalità che si pone l’Associazione Culturale Romano Marino: essere presenti affinché i giovani possano coltivare i loro interessi con tutta la passione di cui dispongono. Obbiettivi nobili, che spiegano lo slogan scelto per accompagnare tutte le attività dell’associazione: “Futuro: maneggiare con cura”. Alla conferenza stampa era presente anche la dottoressa Tiziana Iaquinta, pedagogista e autrice del libro “Ciao Caterina – lettera sulla soglia”, un volume che tratta da vicino il rapporto tra la musica e il linguaggio, e il bisogno tipicamente adolescenziale di rendere unico ogni momento della propria esistenza. Tematiche, dunque, che si ricongiungono senza difficoltà alla breve ma intensa parabola della vita di Romano Marino. L’appuntamento per onorarne la memoria è dunque per venerdì 1 Giugno dalle ore 20:00, presso il Teatro dell’Acquario. Sul palco saliranno i Broken Orange, gli Snapshot e gli Sugar For Your Lips, band locali formate da giovanissimi musicisti, che faranno da apripista alla guest star della serata, Massimo Garritano, giovane e talentuoso chitarrista. Il concerto è organizzato con il patrocinio dell’Assessorato Giovani e Futuro del Comune di Cosenza, nella figura dell’assessore Davide Bruno. Il costo per l’ingresso è di 5 euro e l’intero ricavo della serata servirà a finanziare le future manifestazioni dell’associazione.