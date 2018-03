Il vice capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia: “Assolutamente inesistente una decisione su chiusura del Tribunale di Lamezia”

Roma. ”Desidero precisare, come già evidenziato dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia nella telefonata con il presidente Spadaro, che da parte del Ministero della Giustizia non esiste in modo assoluto nessuna decisione riguardante la chiusura del Tribunale di Lamezia”. E’ quanto dichiara Salvatore vitello, vice capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Paola Severino, fino ad un paio di mesi fa procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, ”Da parte mia – dichiara – ho rappresentato all’avvocato Gianfranco Barbieri, presidente del Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme, l’opportunità di presentare dati e relazioni che potessero sostenere la permanenza del Tribunale, così come è stato fatto in occasione dell’incontro al Ministero, dapprima con il direttore del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria Birritteri e poi, su indicazione di quest’ultimo, quandoè stata depositata una relazione integrativa. Tutto ciò al fine di rendere palesi le ragioni territoriali e ambientali per la permanenza del Tribunale. Ogni indicazione, quindi, su possibili chiusure del Tribunale sono prive di qualsiasi fondamento”.