Melicuccà. Concluso il 2° raduno delle Fiat 500

Melicuccà. Si è concluso il 2° raduno delle Fiat 500 organizzato dal Comune di Melicuccà in collaborazione con il presidente Enzo Polimeni del club amici della vecchia 500, un raduno fortemente voluto dopo il grande successo dell’anno precedente dal Sindaco di Melicuccà, Emanuele Oliveri.

Circa cinquanta 500 si sono date appuntamento alle ore 8.30 nella piazza principale di Melicuccà con numerosi appassionati provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia. Prima di avviarsi per le vie di Melicuccà a dare i saluti di benvenuto, il Sindaco e l’Onorevole Regionale Giovanni Nucera. Alle ore 11.00 il corteo si è messo in corsa. A salutare la lunga carovana di 500 molti cittadini incuriositi dal forte strombettare delle macchine che lungo la strada non facevano altro che salutare ed applaudire tutti gli automobilisti. Al rientro, il pranzo offerto dal sindaco in collaborazione con il presidente della Pro-loco, Cammareri Vincenzo e tutto il suo staff, che hanno fatto gustare a tutti i cinquini un ottimo pranzo. Enzo Polimeni: “Il Sindaco, accompagnato dal suo staff, ci ha accolti in maniera davvero eccezionale insieme all’On. Giovanni Nucera. Era presente tanta gente sia in Piazza Ardenza, sia lungo le strade ad applaudire il passaggio delle auto e a salutare i partecipanti al raduno. Sono stati molto significativi sia il momento che abbiamo vissuto nella piazza con la premiazione e con i complimenti del Sindaco che si è detto stupito della grande partecipazione di numerosi cinquini provenienti da ogni parte della Calabria e dalla Sicilia. Il Club Della Vecchia 500 con il tour 2012 sta girando un po’ tutta la Calabria con notevole successo, partito il 4 Marzo da Paravati paese della Mistica Natuzza Evolo con la benedizione di tutte le 500”. I prossimi raduni dove il club amici della vecchia 500 farà tappa sono il 10 Giugno a Lamezia Terme, il 17 a Reggio Calabria lungomare Falcomatà, 1 luglio Serrastretta Catanzaro, 8 luglio Taurianova, 15 luglio Malito Cosenza, 28 luglio Cannavo’ 22 luglio Molochio, 29 luglio Tiriolo Catanzaro, 4 Agosto Brancaleone.