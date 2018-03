Il Cis della Calabria promuove “Il Mezzogiorno d’Italia dai Normanni agli Aragonesi”

Reggio Calabria. Venerdì 15 giugno, alle ore 18:30, per il ciclo di incontri dedicati alla “Storia della Calabria”, Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la libreria “Culture”, nei locali della stessa libreria, via Zaleuco, 9 di Reggio Calabria, promuovono l’incontro “Il Mezzogiorno d’Italia dai Normanni agli Aragonesi”. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria; relazionerà il professor Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina. Ruggero I, figlio di Tancredi di Altavilla a cui il fratello Roberto il Guiscardo aveva ceduto i diritti sulla Calabria, partendo da Mileto conquistò tutta la regione. Sotto il dominio Normanno la Calabria visse un periodo di stabilità storica entrando a fare parte del Regno di Napoli. Il professor Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.