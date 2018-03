OrientanDomi, inaugurata la sede alla presenza dell’assessore Caligiuri

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Al civico 20 di via Padova a Villa San Giovanni con l’evento OrientanDomi è stata inaugurata, martedì sera, la nuova sede formativa e di orientamento dell’associazione Do.Mi. Formazione e Sviluppo. L’assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta regionale – ha preso parte a Villa San Giovanni all’inaugurazione dello sportello di orientamento al lavoro e formazione professionale “OrientanDomi”. “Plaudo a questa iniziativa – ha sottolineato Caligiuri. Il più grande capitale del quale dispone la Calabria sono i nostri giovani che vanno messi in condizione di apprendere delle conoscenze e delle competenze che consentano loro di trovare lavoro soprattutto nella nostra regione. Appunto per questo la formazione, come la scuola e l’università, devono collegarsi sempre di più con il mercato del lavoro reale, studiando anche le prospettive future che sono in parte prevedibili. In determinati settori la formazione rappresenta un tassello necessario anche per lo sviluppo della nostra regione. Inoltre, grazie al centro studi nazionale di Unioncamere, abbiamo anche individuato settori ancora più specifici che sono già adesso oggetto delle politiche regionali dell’istruzione e dell’alta formazione”. Con un concept di gusto e funzionalità, i nuovi spazi formativi segnano la continuità e l’innovazione dell’offerta formativa e di servizi per l’orientamento e l’occupazione della Do.Mi. a oltre dieci anni dalla sua nascita. Un momento importante anche per la città di Villa San Giovanni e per l’intero territorio che può contare su una struttura moderna e all’avanguardia e con una vasta offerta formativa e di servizi, anche per il sociale, che implementa e rilancia la già ricca proposta di progetti formativi dell’associazione. A fare gli onori di casa il direttore generale della Do.Mi. Davide Palmenta con tutto lo staff di docenti, tutors e orientatori oltre che, naturalmente, agli allievi. Al taglio del nastro erano presenti l’Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri insieme ai Consiglieri regionali Giovanni Bilardi e Nino De Gaetano, ex assessore regionale al Lavoro. Il Sindaco di Villa San Giovanni Rocco La Valle insieme al vice Sindaco Antonio Messina agli assessori Claudio Cama, Giovanni Siclari e Marco Santoro, al Presidente del consiglio comunale Rocco Cassone con i consiglieri Antonino Placido Giustra, Maria Grazia Richichi e la Commissione Pari Opportunità. Il sindaco di Scilla Pasquale Caratozzolo, il sindaco di San Roberto Roberto Vizzari, l’assessore di Santo Stefano Francesco Cannizzaro, il presidente della Svi.Pro.Re Demetrio Logoteta, l’amministratore unico dell’Atam Vincenzo Finardo, il direttore amministrativo ISIM Massimo Leuzzi, i dirigenti scolastici Graziella Trecroci, Franco Trecroci e Giovanni Marra, il dirigente nazionale Asi Tino Scopelliti. Presenti anche le aziende partners dei progetti formativi della Do.Mi. Seby’Staff e Hotel De La Ville. Quest’ultima ha inoltre collaborato alla realizzazione e all’allestimento del buffet insieme alle aziende villesi Caseificio Creazzo e La Voglia Matta. Particolare soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Villa San Giovanni Rocco La Valle “Questo è un momento importante per lo sviluppo culturale della nostra città. I locali sottostanti la scuola elementare sono stati sapientemente riqualificati. Oggi inauguriamo una struttura curata, moderna e funzionale, ideale per offrire servizi per la formazione dei nostri giovani ma anche per gli adulti e per tutte le fasce sociali. Ciò è la riprova della correttezza della fiducia accordata alla Do.Mi. da me unitamente alla maggioranza dell’amministrazione e al Circolo Didattico di Villa diretto da Graziella Trecroci coinvolto a pieno titolo nella pianificazione a trecentosessanta gradi dell’offerta dei servizi con azioni progettuali rivolte anche ai docenti, ai genitori degli alunni e agli operatori a vario titolo della formazione alla Do.Mi.”. Dello stesso tenore la dichiarazione del vice sindaco Antonio Messina che nel complimentarsi con la Do.Mi. per l’impegno profuso nella ristrutturazione dei locali inaugurati ha anche sottolineato l’importanza dei servizio culturale di cui i cittadini potranno avvalersi sia per qualificare e o riqualificare le proprie competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro sia approfondire interessi culturali o apprendere nuove abilità. A presentare la nuova offerta formativa il direttore generale della Do.Mi. Davide Palmenta che invita a considerare la nuova sede un laboratorio di idee innovative aperto alla esigenze del territorio. “Abbiamo ideato un catalogo dell’offerta formativa che contempla i corsi tradizionali dell’associazione, tra cui corsi liberi di qualifica e di obbligo formativo, che rinnoviamo con la forza della nostra esperienza ormai collaudata e confortata dai riscontri positivi di inserimento dei nostri allievi nel mondo del lavoro, in particolare nelle aziende partners dei nostri progetti, sia corsi innovativi modulati in base al target sociale di riferimento. Il catalogo è infatti suddiviso in corsi per donne, bambini, over 60 e adulti (anche immigrati) e risponde a una visione di servizio alla collettività. Ne è un esempio il corso di make up per donne in trattamento chemioterapico. Un piccolo percorso che potrà rivelarsi utilissimo non solo per un rinnovato spirito di cura della propria femminilità anche in un momento delicatissimo quale quello della terapia tumorale ma anche per creare aggregazione tra donne in una fase in cui la solitudine può diventare il peggior nemico del proprio percorso di recupero”. Soddisfazione per l’apertura della nuova sede orientativa è stata espressa dal consigliere regionale Giovanni Bilardi: “Sono particolarmente lieto dell’apertura dello sportello di orientamento al lavoro e formazione professionale, in un territorio ad alto tasso di disoccupazione. Per i giovani oggi è importante scegliere la professione più adatta alle proprie attitudini e formarsi adeguatamente in strutture serie e professionali. Non possiamo più permetterci di affidarci al caso e chi oggi cerca di entrare nel mondo del lavoro lo deve fare con attenzione e scrupolo. La Domi si è sempre contraddistinta per serietà e competenza ed i numeri parlano chiaro: ha formato e qualificato oltre seimila allievi ed ha inserito nel mondo del lavoro circa 1200 allievi presso aziende partners. L’idea di prevedere un bus itinerante che farà il giro dei paesi del territorio per incontrare ed informare i giovani la considero strategica e, sono convinto, sarà apprezzata dai cittadini. La struttura inaugurata, moderna e funzionale, potrà svolgere quei compiti fondamentali per chi deve formarsi e poi orientarsi nella ricerca delle migliori opportunità per entrare nel mondo del lavoro”. Per chi fosse interessato a ricevere informazioni sull’offerta formativa e/o a iscriversi ai corsi potrà rivolgersi al servizio di orientamento presso la sede Do.Mi. sita in via Padova 20 di Villa San Giovanni (ingresso laterale Scuola Elementare centrale) durante i seguenti orari 8-14; 15-18, oppure chiamando al numero 0965/1891230.