Corigliano. Droga in camera da letto: arrestata coppia di conviventi

Corigliano Calabro (Cosenza). Nel pomeriggio di oggi, a Corigliano Calabro, i Carabinieri hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, due conviventi: M.F.S., muratore 34enne, e G.M., casalinga 30enne. I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione dei due, nella frazione Schiavonea, hanno rinvenuto, all’interno dell’armadio della camera da letto, una busta in cellophane contenente undici involucri del peso complessivo di grammi tre di hashish e un bilancino di precisione, sottoposti a sequestro. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà su disposizione dell’autorità giudiziaria.