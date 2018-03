Isola Capo Rizzuto. Riducono 19enne in schiavitù per costringerla a prostituirsi: arrestate quattro persone

Isola Capo Rizzuto (Crotone). Una famiglia di bulgari residente ad Isola di Capo Rizzuto, ha prima trattenuto contro la propria volontà e poi ha sottoposto ad una serie infinita di violenze ed angherie una povera diciannovenne connazionale. Calci, pugni e schiaffi per costringerla a prostituirsi con clienti fatti giungere presso una dimora ubicata in contrada Capo Rizzuto. Responsabili di tutto questo, quattro cittadini bulgari: Dilo Todorov Dilov, 44 anni, bracciante agricolo; la moglie, Maryiana Hristova Dilova, 39 anni, casalinga; la figlia dei due, Nikoleta Todorova Dilova, 18 anni; Iliyan Naydenov, 20 anni, amico di famiglia, tutti domiciliati in Contrada Capo Rizzuto. I Carabinieri della Stazione di Isola Capo Rizzuto li hanno arrestati questa notte, prelevandoli dalla propria abitazione, in contrada Capo Rizzuto. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, da tre mesi la vittima veniva trattenuta contro la propria volontà presso l’abitazione dei coniugi Dilova – Dilov, dove era stata attirata con la promessa che l’avrebbero aiutata a trovare un lavoro. La 19enne sarebbe stata, nel corso dei mesi, sottoposta ad ogni tipo di vessazione finalizzata a costringerla ad accettare di prostituirsi per conto dei suoi aguzzini. La ragazza ha cercato la via della fuga aiutata da altri connazionali, venendo però immediatamente rintracciata dai suoi oppressori. E’ in quel momento che i Carabinieri della Stazione di Isola sono stati messi al corrente dell’accaduto e sono immediatamente intervenuti presso l’abitazione dei coniugi Dilov – Dilova dove hanno trovato la vittima rannicchiata in un angolo ed in lacrime. I quattro cittadini bulgari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso le case circondariali di Crotone e Castrovillari in attesa dell’udienza di convalida.