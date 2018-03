Disagi al traffico: lavori per costruzione Palazzo di Giustizia completati nel pomeriggio

Reggio Calabria. I lavori in corso e funzionali al costruendo Palazzo di Giustizia saranno completati, anticipatamente, nel pomeriggio di oggi (giovedì 28 giugno). Salvo complicazioni, entro le ore 19, verrà ripristinato il normale traffico sull’Argine Destro Calopinace, eliminando dunque la deviazione obbligatoria verso via Sant’Anna che nella giornata di mercoledì aveva causato notevoli disagi alla circolazione stradale e all’utenza. In una nota diffusa da Palazzo San Giorgio si legge: “Nel ricordare l’assoluta improrogabilità dei lavori, si specifica che essi, in accordo tra la ditta Bentini e la Polizia Municipale, sono stati posticipati nel periodo di chiusura dell’anno scolastico, al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza”. “La celerità e l’impegno degli operatori della ditta (che hanno aumentato il carico dei turni al fine di accorciare i tempi di intervento) – aggiunge la nota – ha consentito di terminare i lavori in anticipo rispetto alla data prevista, precedentemente fissata per il 30 giugno”.