A3. Prorogata fino alle 6 di sabato la chiusura del tratto Morano-Campotenese

Cosenza. L’Anas comunica che si è reso necessario prorogare fino alle ore 6.00 di domani 30 giugno 2012 la chiusura al traffico del tratto dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria compreso tra gli svincoli di Campotenese al km 174,000 e di Morano-Castrovillari al km 185,000, in provincia di Cosenza. I ritardi della programmata chiusura del tratto autostradale, provocati dalla manifestazione svoltasi nel pomeriggio di ieri, e le complesse lavorazioni necessarie per il completamento della nuova carreggiata sud, non hanno consentito la conclusione delle operazioni nei tempi previsti. Nelle ore di chiusura i veicoli leggeri e i mezzi pesanti in direzione Salerno usciranno allo svincolo di Morano/Castrovillari, proseguiranno lungo la strada provinciale 241 con rientro in Autostrada allo svincolo di Campotenese. Percorso inverso per i soli veicoli leggeri in direzione Reggio Calabria. I mezzi pesanti, in direzione sud, saranno filtrati allo svincolo di Lagonegro nord e proseguiranno il proprio percorso lungo le statali 585 e 18 con rientro in A3 allo svincolo di Lamezia Terme oppure di Cosenza Nord/Rende.