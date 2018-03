Oppido Mamertina. Arrestato dai Carabinieri a Castellace mentre annaffia una piantagione di cannabis indica

Oppido Mamertina (Reggio Calabria). Dopo prolungati servizi di ricognizione dei luoghi e perlustrazione di impervie aree boschive pre-aspromontane, durati complessivamente due giorni e due notti, nelle prime ore di oggi i Carabinieri dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria”, supportati dai colleghi della Stazione di Castellace di Oppido Mamertina, grazie anche all’ausilio di un velivolo dell’8° Elinucleo di Vibo Valentia, hanno arrestato in flagranza di reato Gaetano Cosoleto, di 47 anni, originario del luogo, per coltivazione abusiva di sostanze stupefacenti del tipo cannabis indica.

L’uomo, nel corso dell’operazione svoltasi su una zona impervia e difficilmente raggiungibile delle campagne di Castellace, frazione di Oppido Mamertina, è stato sorpreso mentre innaffiava (servendosi per lo scopo di una sofisticata rete idrica appositamente costruita) una piantagione di cannabis indica di circa 200 piante dell’altezza media di 2 metri, poste a dimora su un’unica piazzola di circa 200 mq. su terreno demaniale. Durante il sopralluogo sono stati rinvenuti attrezzi agricoli e fertilizzanti serviti per la cura delle “preziose piante”. Gli attrezzi sono stati sequestrati mentre le piante, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state distrutte previa campionatura.

L’ennesimo arresto fornisce la misura della particolare attenzione che gli uomini dell’Arma pongono nello specifico settore in una zona che negli ultimi anni si è rivelata particolarmente fertile per questo tipo di “coltura”.