Cinquanta famiglie senz’acqua da dieci giorni in via Trapezzoli. Delfino (PD): “Situazione tragica”

Reggio Calabria. “Mi faccio portavoce dei cittadini residenti in via Trapezzoli Nord e Sud di Reggio Calabria, che denunciano, da almeno dieci giorni, di essere con i rubinetti a secco”. Lo afferma in una nota Demetrio Delfino, consigliere comunale PD. “I residenti, circa cinquanta famiglie – spiega Delfino – contestano il fatto che, nonostante segnalazioni a tutti gli organi competenti, nulla in dieci giorni è cambiato, erano e restano a secco. Questa è un evidente situazione insostenibile e chiedo l’immediata attivazione dell’Ufficio tecnico del Comune e degli addetti ai lavori per analizzare e risolvere il problema che non è più procastinabile.La zona fin qui non aveva avuto mai grossi problemi, come dovrebbe essere in un Paese normale, l’acqua non ha rappresentato una criticità, ma ad aprile sono iniziate le prime avvisaglie che hanno portato ad oggi una situazione tragica, tant’è vero che a nulla sono servite le richieste all’Amministrazione comunale e addirittura ai Carabinieri. Oggi, 13 luglio, almeno 50 famiglie si trovano nella più totale disperazione e senza un filo di acqua da 10 giorni in maniera continuativa e, la cosa più assurda è che non riescono ad avere risposte in merito. Si capisce bene la gravità dei fatti visto il caldo torrido di questi giorni, stare senza acqua è impossibile per chiunque in special modo per bambini ed anziani”. “A questo punto – conclude il consigliere comunale – è necessario, intanto, l’invio di un autobotte per alleviare ,anche se di poco, il disagio ai residenti e contestualmente un sopralluogo per capire , analizzare e risolvere il guasto in maniera definitiva.