Aziende del settore agroalimentare protagoniste a Monaco di Baviera. Fedele: “Mercato tedesco importantissimo per i nostri prodotti locali”

Monaco di Baviera (Germania). Ventotto aziende del settore agroalimentare calabrese sono state protagoniste della missione a Monaco di Baviera organizzata dall’Assessorato all’Internazionalizzazione. L’evento, al quale ha preso parte l’assessore al ramo, Luigi Fedele, insieme con la dirigente di settore, Saveria Cristiano, è stato realizzato in collaborazione con il COSER Calabria ed il coinvolgimento della Camera di Commercio Italiana a Monaco di Baviera. Più di ottanta i buyers tedeschi presenti alla manifestazione commerciale che, tra l’altro, ha ricevuto una notevole attenzione mediatica da parte di diverse testate giornalistiche interessate a documentare l’iniziativa che ha ottenuto un riscontro positivo sia tra le imprese dell’agroalimentare calabrese che tra i compratori tedeschi attratti dalla tipicità e dalla qualità dei prodotti della Calabria. “Il mercato tedesco – ha dichiarato l’assessore Fedele – anche in questo momento di crisi internazionale globale, continua ad essere quello maggiormente recettivo nei confronti dei nostri prodotti locali. Basti pensare che la Baviera rappresenta il Paese nei confronti del quale esiste la maggior quantità di scambio commerciale, superiore anche al commercio con il mercato cinese. Questo diventa, quindi, il motivo principale che ci ha convinti a considerare la Germania un mercato target e che ci spinge a continuare l’azione di internazionalizzazione anche nel 2013”. Ad ospitare la missione calabrese in Germania, una delle scuole di cucina più prestigiose di Monaco, lo Stromberg Campus Loft, all’interno del quale, durante gli incontri B2B, è stata effettuata una dimostrazione culinaria con i prodotti caratteristici della Calabria forniti, per l’occasione, dagli imprenditori presenti. “Quella di Monaco – ha concluso l’assessore Fedele – rappresenta la seconda iniziativa commerciale in territorio tedesco dopo l’evento di Berlino e di Francoforte degli anni scorsi. E, senza dubbio, l’opportunità commerciale ha permesso alle imprese locali, non solo di incontrare nuovi potenziali acquirenti, ma anche di rafforzare rapporti preesistenti con patner tedeschi invitati all’evento”.