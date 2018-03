A3 Salerno-Reggio Calabria. Ciucci: “25 km aperti prima dell’esodo estivo”

Roma. L’Anas ha aperto oggi al traffico alcuni nuovi tratti dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. “In vista dell’avvio dell’esodo – ha affermato l’Amministratore unico dell’Anas Pietro Ciucci –, lo scorso 12 luglio, avevamo già reso disponibili 7 km di nuova autostrada tra gli svincoli di San Mango e di Falerna, ai quali vengono oggi aggiunti, nella stessa tratta 3 km di nuova carreggiata nord; sempre oggi, vengono aperti al traffico altri 5,5 km di nuova autostrada e, in particolare, 2,5 km tra gli svincoli di Tarsia nord e Tarsia sud, con l’importante galleria Serra Ospedale, 1 km nel tratto compreso tra le uscite di Campotenese e Morano e 2 km comprendenti il nuovo svincolo di Firmo, snodo fondamentale verso la costa Jonica e la strada statale 106”. Sempre nella giornata di oggi, a soli 24 mesi dalla consegna dei lavori, vengono aperti al traffico ulteriori 10 km della carreggiata nord del tratto compreso tra Campotenese e Morano, significativo esempio di tracciato autostradale di montagna, sul quale sono state realizzate 6 gallerie per una lunghezza totale di 2800 metri e ben 14 viadotti per una lunghezza totale di oltre 2 km. Fra questi ultimi, il viadotto Caballa, con campata centrale di oltre 100 metri, realizzato in tempi da record grazie all’adozione di sofisticate tecniche esecutive. “Entro il mese di luglio – ha continuato Pietro Ciucci – saranno aperti altri 12,6 km tra i quali, il 27 luglio, 3 km tra Lagonegro Nord e Lauria Nord, in Basilicata, e 2,7 km nel tratto compreso tra gli svincoli di Mileto e di Rosarno e un tratto di 2,8 km della galleria La Motta, entrambi in provincia di Vibo Valentia. Il 31 luglio, i restanti 4 km, nell’ambito del Macrolotto V, in provincia di Reggio Calabria tra la galleria Barritteri (lunga circa 2500 metri) e il nuovo svincolo di Bagnara Sant’Elia Melicuccà”. Per l’esodo 2012, pertanto, saranno disponibili 397 km di autostrada a doppia carreggiata dei quali 272 già ammodernata, contro i 349 km disponibili nel 2011, dei quali 240 di autostrada ammodernata. I km di autostrada ammodernata, tenendo conto di quelli già aperti e di imminente apertura nel corso del 2012, sono complessivamente 27 e a questi si aggiungeranno altri 17 km entro il prossimo dicembre. Infine, entro dicembre 2013 saranno aperti i rimanenti 76 km, oggi appaltati, per un totale di 120 km nei due anni. Oltre ai tratti di nuova autostrada completamente ammodernata aperta per l’esodo verranno messi a disposizione dell’utenza circa 32 km di singola carreggiata ammodernata sulla quale sarà quindi fruibile la corsia di emergenza. Si tratta in particolare di circa 5 km di nuova carreggiata sud e 27 di nuova carreggiata nord. Fra questi ultimi di particolare importanza è l’apertura di 5 km della nuova carreggiata nord del V Macrolotto comprendente una successione senza soluzione di continuità di gallerie (4 km) e viadotti (1 km). “Il primo obiettivo dell’Anas per l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria – ha assicurato Pietro Ciucci – è quello di completare tutti i lavori finanziati e già avviati entro la fine del 2013 aprendo al traffico ulteriori 93 km. L’andamento dei lavori a tutt’oggi consente di confermare tale obiettivo, che si pone come una sfida in termini di impegno costruttivo e di risorse finanziarie”. Sulla nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nel corso dell’esodo e del controesodo, i cantieri inamovibili saranno complessivamente 6 (2 in Basilicata e 4 in Calabria) per complessivi 46 km di doppio senso di marcia, ovvero un decimo dell’intero percorso autostradale. Rispetto all’anno 2011, quando i cantieri impegnavano 94 km di sede autostradale, spesso con una sola corsia per senso di marcia, i possibili disagi sono stati dimezzati. In avvicinamento e in attraversamento dei cantieri inamovibili, soprattutto nel reggino, saranno possibili rallentamenti e code con tempi di percorrenza maggiori nei giorni di bollino rosso o nero. Lungo l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, sono previsti 330 addetti di Anas, dotati di 85 mezzi operativi, 40 pannelli a Messaggio Variabile con informazioni sul traffico e sui tempi di percorrenza, sistemi di controllo della velocità, 33 presidi per gli interventi di assistenza agli utenti, articolati in 14 postazioni lungo tutto il percorso; 3 Info Point per le informazioni sulla viabilità, nelle aree di servizio Sala Consilina Ovest, – Galdo e Rosarno.