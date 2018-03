Nominati i liquidatori della Multiservizi

Reggio Calabria. Si è riunita oggi l’Assemblea dei soci della Multiservizi S.p.A. per procedere alla nomina dei liquidatori a seguito dello scioglimento della Società deliberato in applicazione dell’articolo 3 dello Statuto della Società stessa. Sono stati nominati liquidatori il professor Stefano Pozzoli, l’ingegner Francesco Costantino e il dottor Demetrio Serra. La procedura di liquidazione, come è noto, presuppone la cessazione della Società ed a tal fine è diretta alla realizzazione dell’attivo e al pagamento delle obbligazioni sociali. Il Socio pubblico, nell’affidare il mandato ai liquidatori, ha disposto che gli stessi garantiscano la continuità dell’ attività aziendale per un periodo massimo di sei mesi. Tale indirizzo è stato dato sia per ragioni riconducibili alla conservazione del patrimonio, sia per garantire l’erogazione dei servizi essenziali, sia per motivi di ordine pubblico. L’Assemblea dei soci ha inoltre dato mandato ai liquidatori di tenere conto rigorosamente degli effetti interdittivi dell’informativa antimafia nei confronti del socio privato, nonché delle indicazioni della stessa informativa nei confronti dei fornitori e dei dipendenti. Si è dato inoltre mandato al Collegio dei Liquidatori di adottare ogni opportuna iniziativa, di concerto con il Comune e la locale Prefettura, allo scopo di pervenire alla stipula di un protocollo di intesa o di altro strumento idoneo a consentire alla stessa Multiservizi di acquisire le informazioni antimafia e tutti gli altri elementi utili ad una selezione dei contraenti con i quali intrattenere i rapporti aziendali.