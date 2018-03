Da martedì le prove di carico sul ponte di Gimigliano

Gimigliano (Catanzaro). Inizieranno domani, martedì 31 luglio, e proseguiranno mercoledì 1 agosto le prove di carico sul ponte sul fiume Corace in località Patia del Comune di Gimigliano, lungo la Strada Provinciale 40 Gimigliano – Tiriolo, tese a valutare gli effetti dell’intervento di consolidamento validato dal Commissario Regionale delegato alle Emergenze come da Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010 ed eseguito dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. A renderlo noto è il dirigente del Settore Viabilità Catanzarese dell’Amministrazione Provinciale, ing. Francesco Marvaso. La Strada Provinciale 40, come noto, è interdetta al transito a seguito di un cedimento strutturale sul ponte verificatesi a seguito dell’evento alluvionale del febbraio 2010. L’intervento di 1.075.000 euro, di notevole complessità tecnica viste le numerose situazioni impreviste ritrovate nel corso dei lavori ed amplificate dalla difficoltà operativa del pendio, ha visto operare l’Impresa Brusonda e in qualità di direttori lavori l’ingegner Rebonato per la parte strutturale e l’ingegner Iiritano per la parte tecnico amministrativa con il supporto del collaudatore statico in corso d’opera architetto Fausto Rippa. “Con l’intervento – spiega l’ingegner Marvaso – è stata completamente ricostruita la prima pila ed interventi strutturali sono stati eseguiti sia in fondazione sulle altre pile che sulle stesse pilastrature”.