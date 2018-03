Aperti al traffico 8 nuovi chilometri della Trasversale delle Serre

Catanzaro. L’Anas ha aperto oggi al traffico due nuovi tratti del tronco IV della Trasversale delle Serre che collegano Torre di Ruggiero, in provincia di Catanzaro, a Simbario, in provincia di Vibo Valentia. “L’opera – ha affermato l’Amministratore Unico dell’Anas, Pietro Ciucci – costituisce un tassello nevralgico di una delle direttrici più importanti della Calabria, la Trasversale delle Serre, grazie alla quale si contribuirà a superare l’isolamento dei territori più interni, montani e pedemontani, delle province di Vibo Valentia e Catanzaro creando notevoli benefici anche ai collegamenti con le località turistiche della regione”. `L’apertura di oggi – ha proseguito Pietro Ciucci – si è resa necessaria per alleviare i disagi all’utenza in considerazione delle interruzioni alla viabilità minore causate dagli eventi meteorici del febbraio 2012`. Il tracciato lungo complessivamente circa 8 km è suddiviso in due tratti: il 1° inizia al km 1,100 del tronco IV (Svincolo di Monte Cucco – nel comune di Simbario) e termina al km 6,035 del tronco IV (località Umbro – nel comune di Simbario); il 2° tratto inizia al km 6,480 del tronco IV (località Monte Costantino – comune di Torre di Ruggiero) e termina al km 9,580 del tronco IV (Svincolo di Torre di Ruggiero). Il 1° e il 2° tratto del tronco IV della Trasversale delle Serre hanno continuità funzionale con un tratto della strada provinciale 151 che sottende la galleria naturale Monte Costantino la cui apertura al traffico è prevista per il prossimo mese di settembre. L’odierna apertura che si aggiunge a quella del tronco IV bis (asta per Serra San Bruno, inaugurata dall’Anas nel febbraio 2011) consente un collegamento più rapido tra il comprensorio delle Serre Catanzaresi e quello delle Serre Vibonesi. La piattaforma stradale ha una larghezza di 10,50 metri, caratterizzata da una corsia per senso di marcia di larghezza 3,75 metri e da una banchina per ogni direzione di marcia di 1,50 metri. La pendenza longitudinale del tratto aperto varia tra 1,00% e il 6,00% con alternanza di tratti in rettilineo e curve ad ampio raggio. L’opera, che ha comportato un impegno economico per l’Anas di circa 70 milioni di euro, ha richiesto la realizzazione di opere d’arte maggiori molto impegnative: la galleria naturale Andriolo; le gallerie artificiali Lumbato 1, Lumbato 2, Lumbato 3 e Schiarazzo; i viadotti Rinace, Trainaro, Umbro 2, Ponte Lumbato; Bruca 1 e Bruca 2