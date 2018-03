L’Associazione Attendiamoci organizza l'”English Summer”

Reggio Calabria. L’estate è ormai entrata nel vivo ed anche quest’anno l’associazione Attendiamoci Onlus offre ai tanti giovani della nostra città l’opportunità, attraverso corsi, eventi ed esperienze residenziali, di vivere una stagione ricca ed arricchente. In particolare, è pronta a partire una iniziativa unica ed assolutamente innovativa: dal 9 al 12 agosto, infatti, nella cornice del Villaggio dei Giovani (sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria, bene confiscato e gestito dall’associazione), si svolgerà il campo dal titolo “English Summer”: 4 giorni intensivi in cui, nelle relazioni tra i partecipanti, l’unica lingua per comunicare sarà quella inglese. Questa particolare esperienza residenziale nasce dall’idea di offrire ai giovani la possibilità di sperimentarsi con la loro conoscenza della lingua inglese senza dover necessariamente andare all’estero. Una docente universitaria madrelingua, supportata da due tutor, guiderà i ragazzi attraverso lezioni frontali, ascolto, comunicazione e vita comunitaria con l’obiettivo di migliorare la padronanza della lingua (è richiesto ai partecipanti, come livello minimo, essere in possesso della certificazione PET – level B1). È possibile effettuare l’iscrizione online alla esperienza residenziale in programma tramite il sito www.attendiamoci.it . Fin dal mese di giugno, e per tutto il mese di luglio sono stati numerosi gli strumenti messi a disposizione dei giovani, in maniera gratuita, e tante le iniziative proposte. Grande spazio è stato riservato ai laboratori, utili per migliorare le proprie capacità creative, intellettuali e pratiche; importanti per riscoprire il piacere di vedere il frutto del proprio lavoro e la bellezza di coltivare la propria passione. E poi le numerose esperienze residenziali, per una scuola dell’amicizia: 4 giorni di vita comunitaria per “cambiare vita” in cui le relazioni significative instaurate si alimentano ed irrobustiscono. Alcuni dei campi organizzati mirano ad educare i più giovani al sacrificio ed alla fatica, ingredienti indispensabili per perseguire un sogno. Dal 15 al 18 giugno si è svolto un campo lavoro riservato agli under18, volto alla sistemazione del bene confiscato; dal 26 al 29 luglio le forze ed il lavoro sono stati concentrati su un bene sito a Lazzaro recentemente donato all’Associazione; e dal 16 al 20 agosto toccherà agli over18 contribuire alla realizzazione di un sogno condiviso, partendo dalla sistemazione dei luoghi che ospitano le attività. Nel mese di giugno il Villaggio dei Giovani ha ospitato un campo dedicato agli under14, dal titolo “Alla ricerca del tuo tesoro”, per accompagnare i più piccoli alla scoperta dei propri carismi. Dal 20 al 24 luglio si è svolto un campo per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni sull’importanza delle motivazioni e dal 2 al 6 agosto un campo dedicato ai formatori permetterà di riflettere sul tema “Giovani: prevenzione, provocazione, promozione” e di continuare a formarsi per formare. Numerose sono state, e saranno ancora, le occasioni per trascorrere questa estate all’insegna dell’allegria e del divertimento, della fatica e della conoscenza.

Maria Rosaria Araniti