Gruppo Polisportivo Catanzaro: Germana Critelli agli Europei di nuoto in Svezia

Catanzaro. La Nazionale juniores di nuoto per salvamento si avvicina all’appuntamento con i Campionati Europei. La squadra azzurra, Campione d’Europa di categoria delle ultime tre edizioni consecutive, è in collegiale al Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia, fino al 15 agosto, per rifinire la preparazione. Le gare sono in programma dal 17 al 19 agosto a Jonkoping, in Svezia. Tra i convocati c’è anche Germana Critelli del Gruppo Polisportivo Catanzaro. La giovane atleta sarà impegnata nelle seguenti gare: 4×50 mista, tavola, corsa-nuoto-corsa, staffetta con la tavola e staffetta torpedo. Partenza per la Svezia previsto per il giorno di Ferragosto e rientro in Italia il 20 agosto.