Aeroporto dello Stretto. Bilardi (Lista Scopelliti): “La Regione condivide la privatizzazione di Sogas auspicata da Confindustria”

Reggio Calabria. “Abbiamo letto con attenzione le note della Confindustria reggina e dell’amministratore della Sogas sull’Aeroporto dello Stretto. Alle riflessioni utili e di grande interesse, ritengo doveroso aggiungere che se di rilancio si può e si deve parlare per lo scalo reggino lo si deve anche alle politiche lungimiranti e concrete di questa Amministrazione regionale”. E’ la rivendicazione di Giovanni Bilardi, capogruppo in Consiglio regionale della Lista Scopelliti”. “Il presidente Scopelliti – secondo il consigliere regionale – si è speso e si sta spendendo tantissimo per il “Tito Minniti”. Cosa che la vecchia Giunta regionale non fece. La privatizzazione tanto auspicata dalla Confindustria reggina trova da tempo ampia condivisione nella Regione. L’ente, così come ha dimostrato di essere vicino allo scalo reggino, continuerà a supportare l’attività della società. E’ opportuno ricordare che se l’Alitalia ha aumentato i voli lo si deve anche all’intesa attività di Scopelliti. Se al “Minniti” prima Air Malta, Eagleas Airlines, e adesso le compagnie low cost Volotea a Blue Panorama sono a Reggio Calabria, Scopelliti, prima da sindaco e adesso da presidente di Regione, si è speso tantissimo rimando fortemente impegnato nello sviluppo dell’Aeroporto dello Stretto”. “Con il management di Volotea, in basi agli ultimi incontri avuti con il governatore della Calabria, si sta discutendo – annuncia Bilardi -della possibilità di nuovi voli e tutto ciò lascia ben sperare per il futuro”.