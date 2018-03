Cosenza. Consiglio comunale rinviato alla seconda convocazione del 24 settembre

Cosenza. Va in seconda convocazione il Consiglio comunale di Cosenza, già fissata per lunedì 24 settembre, alle ore 15.00. La richiesta di rinvio – giustificata con l’assenza del presidente Luca Morrone, convolato a nozze l’8 settembre scorso, è stata formalizzata in aula dal consigliere di maggioranza Massimo Commodaro ed accolta all’unanimità.