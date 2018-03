Scioglimento del Consiglio comunale. Confindustria: “Stiamo dalla parte della legalità, si agisca in tempi brevi”

Reggio Calabria. In relazione alle notizie di stampa che numerosi organi d’informazione di livello nazionale – da “la Repubblica” al “Tg5” a Radiorai – hanno divulgato sul possibile dissesto del Comune e sull’eventuale scioglimento dell’ente per infiltrazioni mafiose, Confindustria Reggio Calabria ribadisce la propria posizione. Gli industriali di questa provincia auspicano che i competenti organi di governo e di giustizia contabile definiscano in tempi brevi i relativi procedimenti. Confindustria, che non ha nulla a che vedere con le diverse posizioni politiche ma rappresenta solo ed esclusivamente gli interessi produttivi puliti di questo territorio, sta da una sola parte: quella della legalità. Solo questo, a nostro avviso, significa stare dalla parte della Città.

Confindustria Reggio Calabria