Taurianova. Il Comune promuove interventi di sostegno economico alle famiglie

Taurianova (Reggio Calabria). L’Amministrazione Comunale – Assessorato Politiche Sociali, che svolge attività sostenibile a contrasto del disagio economico-socio -cultuale, attraverso i servizi alle famiglie, agli anziani, ai divers-abili, ed ai giovani, promuove interventi per garantire la qualità della vita , l’ autonomia individuale, la prevenzione, la riduzione e l’ eliminazione delle condizioni di disagio. Un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che favoriscono la promozione della solidarietà sociale e la valorizzazione delle iniziative delle persone e dei nuclei familiari, integrando forme di auto-aiuto e di reciprocità. Richiamando per tanto alla delibera di Giunta n. 132/12, il Comune ha stabilito le modalità e criteri per la presentazione delle domande di richiesta di contributo che riguarderà il pagamento di utenze domestiche e altri servizi. Le risorse per l’iniziativa sono individuate dal Decreto Regionale n. 3924 del 26.03.2012. Che segue le seguenti linee:

– gli interventi sono rivolti ai nuclei familiari residenti nel Comune di Taurianova con quattro o più figli, con basso o bassissimo reddito, ( compreso i bambini in affido ). Il limite massimo di reddito per aver diritto ai benefici di che trattasi, non superiore ai 10mila euro riscontrabile dal modello Isee.

– I quali prevedono un aiuto economico in favore delle famiglie con un contributo che alleggerirà il peso, di servizi essenziali quali: energia elettrica, acqua potabile, utenza telefonica, ( telefonia fissa ) gas, trasporti locali, frequenza scolastica, servizio trasporto locale per i diverSabili che devono sottoporsi alle attività riabilitative, nonché per favorire l’ accesso degli stessi alle strutture diurne presenti sul territorio e preposte alla loro integrazione sociale, servizi socio-educativi di supporto alle famiglie e sostegno alla funzione genitoriale, accesso alle strutture sportive, culturali e ricreative.

– La misura del beneficio non potrà essere inferiore ai 150 euro. E in base alla graduatoria stilata dal’ Ente, potrà arrivare ad un massimo di 250 euro.

– Le domande di ammissione al beneficio, dei soggetti interessati, ed in possesso dei requisiti previsti dovranno essere inoltrate al’ ufficio settore III – Area – Servizi al Cittadino, dopo la pubblicazione del relativo bando.

– L’ Amministrazione Romeo coadiuvata dai vari assessori al ramo e dalla sensibilità espressa dai rappresentanti consiglieri, è sempre attenta e preposta a reperire le giuste istanze dei Taurianovesi .

L’iniziativa rimane obbiettivo primario, pur dovendo questa amministrazione che cerca attraverso qualsiasi forma di sostentamento di venire incontro allo stato di disagio sociale , che si ravvisa ulteriormente incisivo dovutamente alla crisi economica mondiale, nazionale, locale – questo contributo anche se di piccola entità, sicuramente servirà a risollevare, seppur minimamente lo stato appalesato di disagio.

Rocco Coluccio

Assessore alle Politiche Sociali