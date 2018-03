Cosenza. Si svolgeranno il 5 ed il 6 ottobre gli info-day introduttivi ad Aurea, la borsa del turismo religioso e delle aree protette. Con due info-day rivolti agli operatori turistici entra nel vivo Aurea, la borsa del turismo religioso e delle aree protette promossa dalla Regione Calabria che si svolgerà a Paola dal 25 al 27 ottobre prossimi. Gli incontri di carattere formativo ed informativo, affidati al dottore di ricerca dell’Università IULM di Milano, Maurizio Arturo Boiocchi, si terranno in due distinte sedi, venerdì 5 ottobre a Scalea presso il Santa Caterina Village (09:30/13:30) e sabato 6 ottobre a Reggio Calabria presso l’ E’ Hotel (09:30/13:30) per favorire la più ampia partecipazione da parte degli operatori. Il tema del seminario è “Il turismo religioso: analisi, opportunità e strumenti per lo sviluppo di un settore in evoluzione” e costituisce un momento di confronto in cui sarà possibile approfondire le specifiche tematiche connesse al segmento religioso ed acquisire strumenti concreti per la migliore partecipazione al workshop internazionale, entrando in perfetta sintonia con le esigenze della domanda. I principali argomenti in agenda sono: il turismo religioso, il pellegrinaggio, il marketing dei viaggi di fede, i beni culturali ecclesiastici, la programmazione di itinerari, la customer satisfaction dei viaggiatori di turismo religioso e la ricerca quali quantitativa degli stakeholders del turismo religioso. Positiva la risposta da parte dei buyer che considerano la regione Calabria una terra che, alla luce del patrimonio storico, artistico e naturale di cui dispone, ben si presta a soddisfare le esigenze della domanda nazionale ed internazionale.