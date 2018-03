Inizia la seconda edizione del concorso “Ricicli..amo”

Roccella Ionica (Reggio Calabria). Il progetto è rivolto a tutti gli alunni degli Istituti Scolastici del territorio Calabrese ed ha come obiettivo la promozione della filiera degli indumenti usati. Infatti la cooperativa è presente in buona parte del territorio calabrese con i cassonetti “gialli” che consentono di raccogliere gli abiti, accessori e scarpe non più utilizzati. Nella nuova edizione del concorso, gli organizzatori, hanno intenzione di parlare anche della Raccolta Differenziata, dei benefici e delle ricadute sul territorio e sui cittadini. È molto importante mettere in risalto il concetto che i rifiuti che oggi noi produciamo possono essere trasformati in risorse per il territorio stesso. Negli ultimi mesi i “Felici da Matti” hanno “dialogato” con il mondo dell’associazionismo, ricevendo in visita alcuni gruppi scout (giovanissimi ed adulti) ed una delegazione di giovani, provenienti da tutt’Italia, appartenenti a Legambiente. È necessario investire nelle attività di Educazione Ambientale soprattutto nei giovani, per questo la cooperativa “Felici da Matti” impiegherà tutte le energie a disposizione per la riuscita del concorso. Numerosi gli Enti a cui è stato richiesto il patrocinio del Concorso. Hanno già comunicato ufficialmente il loro Patrocinio l’Associazione dei Comuni della Locride e il Consiglio Regionale della Calabria. Ricordiamo che la Cooperativa sociale “Felici da Matti” è stata fondata da 6 donne. Proprio per questo motivo la conferenza stampa di lancio della nuova edizione del concorso si svolgerà il 4 dicembre p.v. alle ore 11, nella sala “G. Levato” del Consiglio Regionale della Calabria, alla presenza del Vice Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, on. Alessandro Nicolò, rimasto affascinato dall’ambizioso progetto. Subito dopo, i referenti del concorso, saranno disponibili ad effettuare delle giornate informative, incontrando gli studenti negli Istituti Scolastici che ne faranno richiesta. Inoltre metteranno a disposizione i locali della Cooperativa per eventuali visite guidate.