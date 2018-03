La Regione propone una carta di credito per finanziare il settore culturale

Catanzaro. L’Assessore regionale alla Cultura Mario Caligiuri, commentando l’avviso pubblico che promuove la carta di credito per la cultura, ideata per prima in Italia dalla Regione Piemonte, ha sottolineato che “la cultura produce economia. Nella storia e’ stato sempre cosi’. Ma le istituzioni culturali per operare non possono fare sempre riferimento solo sul finanziamento pubblico, sopratutto in periodi di difficoltà economica. Appunto per questo occorre ricercare strumenti innovativi per recuperare risorse aggiuntive da investire nel settore, che rappresenta il motore per uscire dalla crisi”. L’avviso – informa una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – e’ rinvenibile sui siti www.regione.calabria.it/cultura e www.conoscenzacalabria.it. Dopo aver indirizzato una parte consistente dei fondi europei per la valorizzazione della cultura, la Regione ha avviato le procedure per attivare la Carta di Credito della Cultura appunto per ricercare risorse aggiuntive, che – spiega l’Assessore Caligiuri “anche se non saranno cospicue, indicano pur sempre una chiara linea di tendenza per ribadire l’importanza del finanziamento della cultura”. Si tratta di una vera e propria carta di credito che la Regione metterà a disposizione della comunita’ regionale e nazionale, a partire dai propri dipendenti e che andrà ad alimentare un fondo che sosterrà le attività culturali nel territorio calabrese. Con un semplice gesto quotidiano, quale fare la spesa al supermercato o acquistare un regalo utilizzando una semplice carta di credito, si potranno sostenere attività culturali. L’iniziativa non comporterà oneri ne’ per gli utilizzatori ne’ per la Regione: sarà il partner finanziario gestore dell’iniziativa, individuato tramite il bando, a istituire un fondo regionale su cui fare confluire le risorse. Infatti, la carta non prevede l’apertura di un conto corrente dedicato, non comporta alcun costo di attivazione né alcun costo annuale di mantenimento e presenta condizioni economico-finanziarie particolarmente convenienti per il titolare. Il partner privato selezionato avrà, parimenti, un vantaggio considerevole perché vedrà un rilevante incremento dei propri clienti. Si e’ gia’ registrato presso la Camera di Commercio di Catanzaro il marchio identificativo della Carta di Credito della cultura della Calabria. La manifestazione di interesse e’ gia’ in preinformazione sul sito www.regione.calabria.it/cultura e dovrà essere pubblicata sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria che sulla Gazzetta Ufficiale. Il termine per presentare la domanda alla manifestazione di interesse e’ il 31 gennaio 2013.