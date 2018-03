Rinnovo degli organismi societari della Leonia. Eletto Raphael Rossi amministratore delegato

Reggio Calabria. Nell’ambito delle priorità di intervento della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, si è operato al rinnovo degli organismi societari della società mista Leonia Spa. Si è infatti riunita oggi in assemblea la proprietà della società Leonia S.p.A., posseduta dal Comune di Reggio Calabria e dal socio privato. Il Comune di Reggio Calabria era rappresentato dal prefetto Vincenzo Panico, coordinatore della commissione straordinaria, il socio privato dal dott. Cutugno, nominato dal Tribunale di Reggio Calabria. L’assemblea dei soci, preso atto delle dimissioni del C.d.A. uscente, in una logica di spending review ed in ossequio alle norme di settore, ha nominato nel consiglio di amministrazione due dipendenti dell’ente, l’avv. Demetrio Barreca, quale presidente, e il dott. Giuseppe Quartuccio, quale consigliere, e, su proposta del socio privato, quale amministratore delegato il dott. Raphael Rossi. Conclusa l’assemblea il nuovo C.d.A. si è riunito per adempiere alle formalità di rito. Il nuovo amministratore delegato è già stato amministratore di aziende di gestione rifiuti in contesti come Torino e Napoli. Recentemente ha prestato la propria opera di consulenza per le città di Foggia e Parma. Il dott. Rossi ha informato il C.d.A. che, su richiesta del prefetto Vincenzo Panico, il Commissario per l’Emergenza rifiuti della Calabria ha disposto un piano straordinario per superare le criticità nel settore delle raccolte dei rifiuti nella città dello stretto. Il Piano è già in corso ed ha come obiettivo la raccolta e lo smaltimento di circa 3000 tonnellate di rifiuti. Tale intervento, necessario per superare il rischio igienico-sanitario, è interamente finanziato dallo stesso Commissario regionale e proseguirà al ritmo di almeno 400 tonnellate di rifiuti al giorno.

Chi è Raphael Rossi

Nato nel 1974, doppia nazionalità, italiana e francese. Inizia il suo percorso professionale dopo la laurea scegliendo di lavorare all’inizio degli anni 2000 per sviluppare le raccolte differenziate collaborando con Achabgroup e con Sintesi, due società venete che nel loro territorio avevano già supportato tecnicamente e comunicativamente i comuni nelle raccolte differenziate porta a porta, quelle che garantiscono i risultati migliori. Per questo motivo nel 2002 è tra i tecnici che collaborano all’avvio dei primi comuni in Provincia di Torino che attiveranno le raccolte differenziate porta a porta, con risultati eccellenti. I primi comuni in cui viene attivata la raccolta porta a porta sono Rosta (65% di RD) e Volpiano (59% di RD) ma poi anche Pianezza, San Mauro torinese, Ciriè, il Consorzio CO.VA.R.14 (Torino sud: per i comuni di Trofarello, Orbassano, Vinovo, Rivalta, Villastellone) e moltissimi altri tra cui la città diAsti. La crescita continua delle attività rende possibile lo spin off di una nuova società; AchabPiemonte che, in collaborazione con Achabgroup e con Sintesi, si occupa di comunicazione e di progettazione di servizi di raccolta porta a porta. La società arriva a contare una decina tra dipendenti e collaboratori. Raphael Rossi ne è il coordinatore.

Raphael Rossi viene nominato nel CdA Amiat ad inizio 2004 e si adopera da subito ad avviare le raccolte porta a porta sulla città. Poco tempo dopo, per non incorrere nemmeno in modo ipotetico in conflitti di interesse si dimette dal suo incarico precedente e viene chiamato a lavorare per la Scuola Agraria del Parco di Monza, un ente di ricerca in materia di compostaggio e raccolte differenziate. In veste di tecnico di tale ente lavora alla progettazione del sistema di raccolta porta a porta su molte città tra cui Bari e molte province tra cui Varese, Roma etc. Nel 2006 fonda con alcuni colleghi una società di ingegneria, la ESPER – Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti, con la quale viene chiamato a contribuire all’avvio del PaP di grandi città come Roma, Trento, Bari e poi, nell’epicentro dell’emergenza rifiuti anche a Napoli. Si occupa di prevenzione e riduzione dei rifiuti per alcune delle realtà italiane più dinamiche in questo settore, in particolare la città di Trento. Nel 2007 viene rinominato nel Cda Amiat e ne diviene vicepresidente proseguendo gli sforzi di estensione delle raccolte differenziate porta a porta che stanno producendo risultati inediti per una grande città italiana. Quando nel 2010 scade il suo secondo mandato, l’Amiat ha coperto 410.000 abitati con servizi di raccolta “porta a porta” arrivando su questa parte di città al 60%di RD. Negli anni del suo mandato la RD media sulla città di Torino è cresciuta dal 26% al 42,4%. Nel suo campo, la gestione integrata dei rifiuti e, in particolare, le raccolte differenziate ”porta a porta”, ha tenuto numerosissime docenze e seminari di studio per enti universitari, di ricerca e formazione cosi come ha pubblicato numerosi articoli tecnici e saggi di approfondimento. E’ membro del comitato scientifico del progetto “Verso rifiuti Zero” istituito nel Comune di Capannori. Il 16 giugno 2011 riceve l’incarico dal nuovo sindaco di Napoli per guidare l’azienda della città che si occupa della raccolta rifiuti, l’Asia Spa. Ne diventa Presidente e amministratore. Alla fine di giugno 2011 si dimette dal proprio ruolo in Esper, la società che aveva costituito sei anni prima e cede le proprie quote societarie ai colleghi rimasti. Rimane in carica sei mesi fino al 02 gennaio 2012. Nei sei mesi del suo mandato raggiunge risultati sorprendenti:

– Nei primi due mesi, l’azienda riesce a liberare la città dai rifiuti che la attanagliavano con più di 3.500 tonnellate di giacenze a terra. Tale risultato è ottenuto riattivando l’azienda e stipulando con operatori esteri vantaggiosi contratti per smaltire i rifiuti.

– Avvia un programma di miglioramento delle raccolte differenziate che porta l’azienda a crescere dal 16% al 22% in sei mesi avviando la raccolta porta a porta in nuovi quartieri raggiungendo i 240.000 abitanti serviti con questo sistema di raccolta. L’attivazione di va più fiero è il 65% di RD a Scampia. – Servizio di Report

Nel 2012 ha prestato una consulenza ri-organizzativa per la città di Foggia ed ha curato la riprogettazione del servizio di raccolta rifiuti sulla città di Parma.