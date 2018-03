Finanziamenti regionali all’Atam. Bilardi (Scopelliti Presidente): “Restiamo vigili”

Reggio Calabria. Da giorni la Regione Calabria ha erogato all’Atam le risorse necessarie finalizzate a pagare la tredicesima mensilità ai lavoratori. Allo stesso tempo, in base ai dati in nostro possesso, ai dipendenti dell’azienda trasporti non pare siano state corrisposte le somme previste. Tutto ciò, oltre a preoccuparci, ci sembra alquanto strano. La veloce erogazione della Regione nelle casse dell’Atam aveva un obiettivo ben preciso. Quello di consentire ai lavoratori di usufruire nei tempi giusti della tredicesima. Non riusciamo infatti a capire se e per quali motivi le somme non siano arrivate a destinazione. E per destinazione intendiamo chiaramente le tasche dei dipendenti. Il nostro auspicio è quello di rimediare immediatamente a questo problema. Il Presidente Scopelliti si era impegnato in tal senso e, in tempi brevissimi, considerando soprattutto le ristrettezze del periodo e l’ormai nota ed annosa questione del patto di stabilità, aveva rispettato gli impegni assunti pubblicamente con azienda e maestranze. Restiamo pertanto vigili ed in attesa che la situazione si possa sbloccare tempestivamente. Nel frattempo invitiamo i soggetti interessati a velocizzare ulteriormente le procedure e rendere felici quei lavoratori che con grandi sacrifici e spirito di abnegazione assicurano con grande professionalità il servizio alla città.

Giovanni Bilardi

Consigliere regionale – Capogruppo Lista Scopelliti Presidente