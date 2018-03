Locri. Arrestato dai Carabinieri per estorsione

Locri (Reggio Calabria). Un uomo di 46 anni, V.C., è stato arrestato per estorsione dai carabinieri di Locri. Secondo l’accusa l’uomo avrebbe estorto dietro minaccia duecento euro alla sua vittima. Dopo svariati episodi di danneggiamento e minacce, un pensionato ha denunciato tutto ai militari dell’Arma. I carabinieri si sono presentati ieri mattina in abiti civili nei pressi di via Tevere, dove era stato programmato l’incontro tra la vittima e il suo estorsore. Dopo che è avvenuto il passaggio di denaro o militari hanno arrestato V.C., che su disposizione del pm di turno stato associato presso l’istituto penitenziario di Locri.