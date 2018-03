Reggio Calabria. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere davanti a un esercizio di pompe funebri, denominato “Triolo”, ubicato in via Rausei. E’ accaduto intorno alle ore 20.30. L’esplosione non ha creato gravi danni all’interno dei locali, danneggiata invece la saracinesca e annerita la facciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.