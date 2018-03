Successo della Regione a “Fruit Logistica”

Catanzaro. Gli Assessorati regionali all’Internazionalizzazione e all’Agricoltura hanno aderito – informa una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – all’edizione 2013 di “Fruit Logistica” in corso di svolgimento al quartiere fieristico di Berlino. L’evento di caratura mondiale, al quale ha presenziato l’Assessore regionale all’Internazionalizzazione Luigi Fedele, rappresenta una delle manifestazioni più importanti della filiera ortofrutticola poiché conta sulla presenza di tutti i principali player internazionali del mercato ortofrutticolo nonché sulla partecipazione delle aziende di piccole e medie dimensioni operanti in tutte le aree del comparto, dalla produzione al commercio al dettaglio e all’ingrosso. La Regione Calabria si è resa protagonista del Salone con un proprio stand composto da circa quindici espositori suddivisi tra le più rappresentative imprese agricole e le Organizzazioni dei Produttori Ortofrutticoli calabresi che hanno presentato e fatto conoscere i propri prodotti grazie anche all’allestimento di un’apposita zona degustazione di delizie agroalimentari che ha costituito un ottimo richiamo per i tanti visitatori che hanno dimostrato di gradire le eccellenze e la genuinità delle tipicità calabresi. “Fruit Logistica – ha dichiarato l’Assessore Fedele – è un evento davvero eccezionale non solo perché coinvolge tutte le sfere del business mondiale ma soprattutto perché offre una panoramica completa di mercato, dai prodotti ai servizi. Per le nostre aziende si sono concretizzate diverse opportunità per aumentare il commercio dei prodotti. Sono stati numerosi, infatti, i buyer che hanno visitato lo stand della nostra regione e che si sono mostrati molto interessati alle eccellenze della nostra terra. L’assessorato che dirigo partecipa con entusiasmo ad una manifestazione di grande interesse insieme al dipartimento di Agricoltura che, grazie all’ottimo lavoro dell’assessore Trematerra, è impegnato a far conoscere al mondo la qualità e l’unicità della nostre produzioni ortofrutticole”. Nel corso delle iniziative in fiera, il rappresentante della Giunta Scopelliti ha ricevuto la visita dell’ambasciatore d’Italia a Berlino, Elio Menzione, che si è intrattenuto a lungo nel padiglione calabrese per assaporare le tipicità enogastronomiche e per dialogare con i vari espositori provenienti dalla Calabria. L’intensa giornata berlinese si è conclusa, poi, con un appuntamento di grande rilievo. L’Assessore Fedele, accompagnato dal dirigente Zimbalatti, ha preso parte alla cena di presentazione e networking realizzata nella splendida cornice del “Salone delle Feste” dell’Ambasciata d’Italia a Berlino caratterizzata da un catering berlinese di fama nazionale che ha rielaborato ricette della cucina tedesca e italiana con prodotti dell’agricoltura italiana. Alla serata, svolta alla presenza dell’Ambasciatore, del presidente nazionale di Confagricoltura e dei dirigenti del Ministero dell’Agricoltura tedesca, hanno aderito imprenditori italiani e tedeschi, operatori di commercio tedesco, istituzioni e autorità. “La serata – ha spiegato l’Assessore Fedele – ha offerto ai partner una cornice di alto livello per presentare le produzioni della nostra tradizione agroalimentare. La filiera dell’ortofrutta calabrese gode di un alto grado di apprezzamento in Germania. Per questo è necessario promuovere il più possibile le valenze del territorio presso il pubblico e gli operatori di settore”.