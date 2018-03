Disservizi idrici nella zona di Archi. Leo (Udc): “Situazioni da terzo mondo”

Reggio Calabria. Da tre giorni i cittadini di Archi e precisamente quelli della zona nord delle case popolari di Archi Cep e tutto il territorio di Archi Carmine sono senza acqua. Infatti, da giovedì 7 Marzo dalle ore 04,00 ci ritroviamo senza la fruizione dell’acqua potabile e con uno scarno comunicato nel sito del Comune che ci informa di lavori in corso sull’impianto Pozzi Bandiera in località Archi e non ci elenca tutte le zone colpite dai disservizi idrici. Le uniche notizie certe sono quelle che abbiamo verificato di persona, ossia che la pompa idrica sita in località Pozzi Bandiera si è fermata. Dopo più di ventiquattrore, nella giornata di Venerdì è intervenuta una ditta incaricata dal Comune, che ha provveduto a verificare lo stato d’integrità di tale pompa e successivamente a smontare la stessa. Da ieri mattina nessuno si è fatto più vivo, tanto a chi importa se più di cinquemila cittadini di Archi, compresi bambini, anziani e disabili sono costretti a restare senza acqua. Per l’ennesima volta mi domando e chiedo come è possibile che non esista un pronto intervento per un servizio importante come quello idrico. Un servizio necessario ad affrontare questa tragica situazione per la popolazione, costretta a subire a causa dell’inerzia e del menefreghismo, uno stato di perenne inefficienza di un settore così importante e vitale all’interno del territorio comunale. Sicuramente, visto che stamane presso i pozzi non vi è la presenza di nessuna ditta, sabato e domenica il settore manutenzione idrica sarà chiuso e i cittadini se andrà tutto bene avranno l’acqua nella giornata di lunedì, dopo ben cinque giorni di interruzione del servizio. Una situazione drammatica, con i cittadini che non possono lavarsi e sbrigare le normali funzioni igieniche come è normalità svolgere in un paese civile. Infine c’è da evidenziare che anche i responsabili del servizio di rifornimento tramite autobotte non si sà che fine hanno fatto, i cittadini sicuramente si rivolgeranno al famoso programma televisivo chi l’ha visto?. A questo punto chiedo ai signori Commissari come possono succedere ancora oggi situazioni come queste da terzo mondo e addirittura nell’ultimo periodo con maggiore frequenza, come per esempio nelle ultime festività natalizie, nonostante la loro autorevole presenza, che doveva essere da incentivo per il miglioramento dei servizi della nostra città.

Vincenzo Roberto Leo

Ex Consigliere comunale Udc