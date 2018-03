Il Pdl promuove una manifestazione contro l’oppressione fiscale

Reggio Calabria. “Mentre il Pd perde il suo tempo a corteggiare i grillini dimostrando ancora una volta la totale mancanza di leadership, l’Italia che prova a reagire dalla crisi difendendo le imprese, le famiglie e i giovani, chiede che non si perda altro tempo inutilmente”. E’ quanto dichiara in una nota il Coordinamento del Pdl Grande Città di Reggio Calabria. “E’ per questo che il Popolo della Libertà organizza per Sabato 23 Marzo a Roma una manifestazione contro l’oppressione fiscale e a favore dei diritti fondamentali della Giustizia, a piazza del Popolo. Siamo certi che anche dalla nostra città, come sempre, la partecipazione sarà imponente: il Pdl qui ed in Calabria ha dimostrato di essere forte ed unito, pronto a riprendere il confronto con la gente interpretando le istanze dei cittadini. Presso la sede Pdl del Corso Garibaldi, Galleria Caminiti, sono aperte le iscrizioni per l’organizzazioni di bus che da Reggio partiranno alla volta della Capitale. Tanta gente ha già contattato il partito per ricevere informazioni e ciò che più ci ha colpito è constatare che, oltre ai militanti,vi siano moltissimi esponenti della società civile desiderosi di prendere parte ad una manifestazione pacifica, convinti come noi che senza giustizia non ci sia libertà e che sia necessario garantire i diritti fondamentali di ogni cittadino di fronte alla legge”.