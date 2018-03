Fedele ha presentato a Los Angeles il Progetto di Promozione del Sistema Calabria in California

Catanzaro. L’assessore regionale all’Internazionalizzazione Luigi Fedele ha presentato a Los Angeles, nel corso di una conferenza stampa in un prestigioso albergo nella zona di Beverly Hills, il Progetto di Promozione del Sistema Calabria in California. La missione d’interesse s’inserisce – è scritto in una nota dell’ufficio stampa della giunta regionale – nell’ambito del Programma Calabria Internazionale e prevede la realizzazione di attività volte a favorire l’inserimento dei prodotti eno-gastronomici di qualità all’interno del mercato USA. A tal proposito, è stato definito un progetto tra l’Assessorato all’Internazionalizzazione e la Italy-America Chamber of Commerce West Inc. di Los Angeles che si propone di presentare la Regione Calabria, e le relative specificità in campo economico, attraverso una serie di azioni che mirano alla diffusione della conoscenza di quest’area geografica dell’Italia e della produzione tipica della regione nei suoi settori più tradizionali dell’agroalimentare e dei vini nel mercato della California. L’iniziativa, in corso di svolgimento a Los Angeles, include vari momenti di promozione al fine di creare opportunità di business con il mercato del Sud della California. Nella prima giornata della missione in Usa, oltre alla conferenza stampa di presentazione del progetto, l’assessore Fedele ha preso parte al workshop che ha visto la presenza di circa venti aziende calabresi che hanno presentato i propri prodotti in un hotel nel cuore di Beverly Hills ad un pubblico di operatori settoriali quali: stampa specializzata di settore, food reviewers, bloggers, operatori di settore, importatori e distributori, ristoratori, chef, catene di negozi. Quasi ottanta, invece, sono stati gli operatori locali del settore agroalimentare che hanno avuto la possibilità di provare i prodotti e condurre incontri di business individuali. L’evento, inoltre, è stato preceduto da una breve presentazione del territorio della Calabria e delle sue realtà produttive ed è proseguito, poi, con la preparazione di un buffet lunch realizzato con i prodotti delle aziende partecipanti. Un modo che ha consentito agli operatori di settore di sperimentare l’utilizzo delle tipicità calabresi in piatti appositamente preparati e di poter analizzare meglio le caratteristiche degli stessi. “Le aziende presenti a Los Angeles – ha dichiarato l’assessore Fedele – si ritengono soddisfatte dei primi risultati ottenuti e guardano ad un progetto a lungo termine grazie, anche, alla collaborazione con la Italy-America Chamber of Commerce West. La California si è dimostrata negli ultimi anni particolarmente attenta ai prodotti di qualità provenienti dall’Italia e le specialità regionali sono sempre più richieste. In questa zona degli Stati Uniti, infatti, esiste un forte interesse verso il prodotto agroalimentare italiano, in considerazione del fatto che i californiani sono consumatori esigenti e raffinati. Per questo, la Calabria area ricca di sapori unici mira ad esportare sempre di più le proprie produzioni in territorio americano. L’obiettivo della missione, quindi, coincide con la volontà di agevolare le imprese nell’inserimento nel mercato americano in modo che, dopo un periodo di assestamento, possano continuare il loro percorso in maniera più indipendente. La Camera di Commercio di Los Angeles conosce il territorio di sua competenza e sa indirizzare le aziende verso i giusti buyers e ristoratori locali. Sarebbe difficile per le singole aziende, e per la stessa Regione Calabria, ottenere gli stessi risultati lavorando autonomamente e senza un riferimento locale. Con questa sinergia d’azione riusciremo invece a raggiungere il massimo dei risultati”. La giornata è continuata, poi, con la visita dell’assessore Fedele all’Istituto Italiano di Cultura. Ad accogliere l’esponente della giunta Scopelliti è stato, tra gli altri, Alberto Di Mauro, Direttore dell’Istituto, insieme a Carlo Bocchi, Direttore dell’Agenzia – ICE di Los Angeles. I rappresentanti del Sistema Italia si sono soffermati in particolare sull’importanza della West Coast e sull’esigenza che anche in Italia si comprenda che gli Stati Uniti non si fermano a New York, ma che c’e’ un grande mercato sulla Costa Ovest, dove è necessario fare investimenti per far conoscere ai consumatori americani le particolarità dell’offerta italiana.