Reggio Calabria. Avrà luogo lunedì 25 Marzo, alle ore 15:30, presso la Sala Biblioteca del Palazzo Provinciale, la conferenza stampa di presentazione della “Dama Vivente in costume d’epoca” e il connesso corteo storico. La manifestazione di carattere storico-culturale, promossa dall’Associazione Carnevale 2001 Onlus e dall’Assessorato alle Politiche e Pianificazione Culturale della Provincia di Reggio Calabria, si svolgerà il prossimo mercoledì 27 Marzo. Numerosi gli Istituti Scolastici, i cui alunni avranno parte attiva all’evento: il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”, il Liceo delle Scienze Umane “Tommaso Gulli”, l’Istituto Statale d’Arte “Alfonso Frangipane”, l’Istituto Professionale per l’Industria e Commercio “Enrico Fermi”, l’Istituto Tecnico Commerciale “Galileo Ferraris”. Come pure le Associazioni i cui componenti si esibiranno, durante la manifestazione: Arcieri del Drago, Passami il Glaudio, GLUECKNERS e gli Sbandieratori di San Giorgio. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa cui prenderanno parte:

Eduardo Lamberti-Castronuovo, Assessore alle Politiche e Pianificazione Culturale Beni Culturali della Provincia di Reggio Calabria;

Mimmo Praticò, Presidente CONI Calabria;

Agazio Trombetta, Deputato di Storia Patria per la Calabria;

Alessandro DeSanti, Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane “Tommaso Gulli”;

Francesca Arena, Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella”;

Rita Cananzi,. Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale d’Arte “Alfonso Frangipane”;

Domenica Fava, Dirigente scolastico reggente dell’Istituto Tecnico Commerciale “Galileo Ferraris”;

Maria Rosaria Russo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale per l’Industria e Commercio “Enrico Fermi”;

Alessandro Zumbo, Presidente dell’Associazione Carnevale 2001;

Alice Muccini Grilletti e Alessandro Grilletti, Direttori Artistici dell’evento.