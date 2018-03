Sant’Eufemia. Legambiente promuove l’incontro “Rottamiamo le discariche”

Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria). Una nuova stagione nella gestione dei rifiuti in Calabria, dopo la fine del commissariamento. È il tema dell’incontro con gli studenti del liceo scientifico Fermi, sezione Sant’Eufemia d’Aspromonte, che si terrà domani martedì 16 aprile a partire dalle 11 nei locali dell’istituto in via Arena. Un confronto dal titolo “Rottamiamo le discariche” promosso dal circolo Legambiente Aspromonte e da Legambiente Calabria, insieme al “Movimento associazioni operatori per la sicurezza – difesa diritti disabili onlus”. Al centro del dibattito, a cui parteciperanno Andrea Dominijanni, vicepresidente di Legambiente Calabria, e Stefano Ciafani, vicepresidente nazionale di Legambiente, la vertenza relativa alla discarica di Melicuccà, contro cui ambientalisti e cittadini si sono aspramente battuti negli scorsi mesi. Introdotti da Mimmo Rositano, presidente del circolo Legambiente Aspromonte, i lavori prevedono i saluti del dirigente scolastico del Fermi Maria Rosa Crucitti e di Antonella Bonacci, docente della scuola media Visalli, e dell’oncologo Ubaldo Prati, primario del policlinico universitario Magna Grecia.