Protocollo d’intesa tra Protezione Civile e Urbi. Coldiretti: “Un atto che guarda al presente e al futuro, al territorio e all’agricoltura”

Catanzaro. La notizia dell’approvazione da parte della Giunta Regionale su proposta del Presidente Scopelliti di concerto con il Sottosegretario alla Protezione Civile Franco Torchia del Prototocollo d’intesa tra la protezione civile e l’Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (Urbi Calabria) ci riempie di grande soddisfazione – commenta Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – si porta a compimento una iniziativa proposta nel corso dell’ultimo Forum delle Bonifiche, e che vede protagonista tutto il sistema delle Bonifiche della nostra regione.Un sentito grazie alla Giunta Regionale per il protocollo – prosegue -che rappresenta una pietra miliare dell’attività rinnovata ed intensa che i consorzi stanno e vogliono portare avanti nei confronti del territorio come artefici di uno sviluppo possibile e sostenibile con una forte attenzione ai temi della sicurezza territoriale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

