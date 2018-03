Rosarno. Madre e figlia arrestate per droga

Rosarno (Reggio Calabria). Due donne, madre e figlia, rispettivamente R.G. di 41 anni e C.M. di 24 anni, entrambe residenti a Rosarno, sono state arrestate in flagranza dai poliziotti del commissariato di Gioia Tauro, per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. La droga, per un peso complessivo di kg. 1,672, suddivisa in 17 panetti, marchiati ognuno con una stella a sei punte, e’ stata rinvenuta nel corso di una perquisizione all’interno del negozio di generi alimentari all’interno del quale erano presenti le due donne.