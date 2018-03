Rifiuti. Nessuna interruzione nel servizio di raccolta differenziata, verranno mantenuti i livelli occupazionali

Reggio Calabria. In relazione alle preoccupazioni diffuse dalle organizzazioni sindacali, la Dirigente del Settore Qualità Ambientale del Comune di Reggio Calabria comunica che il servizio di raccolta differenziata non subirà alcuna interruzione ed ogni soluzione adottata terrà conto del mantenimento dei livelli occupazionali corrispondenti a quelle unità lavorative che originariamente sono transitate dalla Fata Morgana S.p.a. alla Leonia S.p.a.

