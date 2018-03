Carcere “Luigi Daga”. L’annuncio di Vilasi (Fns Cisl): “Riapertura prevista per il 30 settembre”

Reggio Calabria. E’ ufficiale la riapertura del carcere “Luigi Daga” di Laureana di Borrello che avverrà il 30 settembre prossimo. Lo ha annunciato il Provveditore dott. Salvatore Acerra alla riunione odierna tenutasi al PRAP di Catanzaro con tutte lo OO.SS. Lo affermano Filippo Vilasi ed Emanuela ELIA della Segreteria Regionale FNS CISL della Calabria. Il provveditore ha reso noto che nell’istituto di Laureana c’è già un contingente di polizia penitenziaria di 5 unità e che, a breve uscirà un interpello regionale per poter incrementare l’organico di 10/11 unità. L’interpello regionale riguarderà solo gli Istituti di Castrovillari, Cosenza, Rossano, Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Locri, escludendo quindi Palmi e Reggio Calabria, ed inoltre, per gli Istituti che dovessero cedere più unità seguirà una mobilità a domanda. Nell’Istituto inizialmente verranno collocati circa 20/30 detenuti a basso indice di pericolosità ed inoltre il Provveditore ha sottolineato, che a breve verranno ripristinate alcune attività lavorative all’interno delle mura carcerarie quali la falegnameria.

