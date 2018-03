Esplosione Ilsap Biopro. Il cordoglio di Talarico e del Consiglio regionale

Reggio Calabria. “Esprimo il più commosso cordoglio a nome mio e del Consiglio regionale della Calabria che rappresento, alle famiglie delle vittime della tragedia sul lavoro nell’azienda Ilsap di Lamezia Terme”. E’ quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico. “Constatare – afferma ancora – che nell’era postmoderna e della digitalizzazione, accadono ancora drammi sconvolgenti come questo, induce a porsi interrogativi sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Un incidente come quello di ieri – aggiunge il presidente Talarico-, scuote la coscienza dei calabresi e del Paese nella sua interezza, perciò l’auspicio è che mentre ogni soggetto politico, istituzionale e sociale che ha ruolo e competenza eserciti le proprie funzioni affinché si metta un solido argine al lungo elenco delle morti bianche, nel caso specifico si faccia di tutto, in fretta e senza trascurare alcunché, per individuare le modalità esatte di quanto accaduto ed accertare le responsabilità”.