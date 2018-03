Problematiche territoriali. L’incontro tra Raffa e il Comune di Gioiosa Jonica

Reggio Calabria. Dal confronto sulle problematiche territoriali è uscita rafforzata la sinergia istituzionale tra l’Amministrazione provinciale e il comune di Gioiosa Jonica. Giuseppe Raffa e Salvatore Fuda hanno dialogato senza il pregiudizio dell’appartenenza a schieramenti politici opposti, convinti che un sereno dialogo riesce ad avvicinare i cittadini alla politica e, al tempo stesso, aiuta alla soluzione dei problemi che limitano lo sviluppo socio – economico e culturale del territorio. All’incontro hanno preso parte i consiglieri provinciali Vincenzo Loiero, Piero Campisi e Pasquale Brizzi; e per il comune di Gioiosa, oltre al sindaco Fuda, il vicesindaco Maurizio Zavaglia, il presidente del Consiglio comunale Laura Crimeni, gli assessori Lidia Ritorto ( Attività produttive), Antonio Palermo ( Bilancio), Salvatore Femia ( Cultura),i consiglieri Rocco Giuseppe Mazzaferro (capogruppo di FI), Serena Palermo, Samuele Zenone e Luca Ritorto. Nel dibattito sono intervenuti anche Vincenzo Loiero e Rocco Giuseppe Mazzaferro. Un lungo elenco dei problemi è stato fatto dal sindaco Fuda: la realizzazione del nuovo liceo scientifico e del palasport, l’adeguamento e la messa in sicurezza di tratti di viabilità provinciale ( Gioiosa Ionica – Prisdarello, realizzazione della variante del Naniglio, la messa in sicurezza del vecchio tracciato della SP 5, la realizzazione della strada Gioiosa – Martone, la pulizia delle cunette laterali della SP 5 nel tratto Gioiosa Ionica – Marina di Gioiosa), la pulizia dell’alveo e la copertura del torrente Gallizzi. Tra l’altro si è parlato del protocollo d’intesa tra il Comune di Gioiosa Ionica, la Provincia e la Soprintendenza ai Beni Archeologici per la gestione dell’area del Naniglio. Puntuali sono state le risposte del presidente Raffa, il quale si è soffermato sui singoli problemi e sull’iter tecnico – amministrativo, avviato per risolverli, che vede impegnati i competenti settori dell’Ente Provincia.

“Abbiamo segnalato una serie di problematiche ricevendo puntuali risposte da parte del presidente Raffa: dal liceo scientifico al palazzetto dello sport, dalla viabilità alla valorizzazione del Naniglio. Da questo incontro esce rafforzato – dice Salvatore Fuda – il bene comune di questo territorio. Insieme dobbiamo ancora lottare contro alcuni meccanismi farraginosi. L’impegno è quello di un’azione sinergica Comune, Provincia e comunità per rafforzare la coscienza civile che è il presupposto per affrontare e risolvere i problemi. Un’immediata battaglia per l’intervento più importante, la costruzione del palazzetto dello sport e del liceo scientifico, l’avvieremo subito: al Genio Civile, infatti, chiederemo di riservare maggiore attenzione , una corsia preferenziale, nei confronti di questi lavori che interessano la comunità, ma che da anni sono fermi. Siamo interessati – termina Fuda – non solo come Comune, ma anche come popolazione rispetto ad una protesta che dovrà essere vibrata e forte nei confronti del Genio Civile”.

“Abbiamo esaminato – dice Raffa –, con serietà e rispetto istituzionale, le problematiche del territorio, in primo luogo la viabilità, e relazionato sullo stato dell’arte rispetto agli impegni che la Provincia ha assunto sui singoli interventi. Non abbiamo tralasciato l’aspetto culturale che ritengo sia fondamentale soprattutto per Gioiosa Ionica. Mi riferisco al Naniglio : una testimonianza storica che merita maggiore rispetto da parte delle istituzioni. Un esame della situazione a trecentosessanta gradi – dice infine il Presidente della Provincia- finalizzato al rilancio di questa parte di territorio che può rappresentare un importante punto di riferimento per l’intera fascia ionica. Abbiamo anche affrontato argomento relativo alla raccolta differenziata. Sono soddisfatto, soprattutto perché si è trattato di un confronto pacato”.