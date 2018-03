Roccella Jonica. Furto nel deposito di carburante, asportati 50 mila litri di gasolio

Roccella Jonica (Reggio Calabria). Durante le ore notturne ignoti si sono introdotti all’interno del deposito di carburante ubicato in Roccella Jonica alla contrada Marano, ed hanno asportato circa 50.000 litri di gasolio agricolo recando un danno economico di circa 70.000 euro. I Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica hanno immediatamente dato il via alle indagini per la ricerca degli autori del reato.