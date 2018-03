Catanzaro. Riapre il Cineteatro comunale con il film “Sole a catinelle” di Checco Zalone

Catanzaro. Il Cineteatro Comunale riaprirà i battenti domani sera, giovedì 31 ottobre. E lo farà con un film, quello di Checco Zalone dal titolo “Sole a catinelle”, che promette pienoni nelle sale cinematografiche di tutta Italia. La famiglia Proto, proprietaria della struttura di corso Mazzini, ha deciso di non gettare la spugna a seguito della vicinanza dimostrata dal sindaco Sergio Abramo e dal vicesindaco Sinibaldo Esposito, che stanno anche riflettendo sulla realizzazione di alcune iniziative che, in aggiunta al tradizionale programma di proiezione dei film, potrebbe rappresentare un ulteriore beneficio per il Comunale. Basta poco, secondo il ragionamento del primo cittadino, a garantire la sopravvivenza di una struttura importante per il centro storico e che rappresenta un pezzo di storia della città. “Se tutti i cittadini andassero al cineteatro Comunale almeno una volta all’anno – ha infatti affermato il sindaco Abramo – sarebbe garantita, senza troppi sacrifici, la sopravvivenza di un luogo che ha accolto e accompagnato, con la proiezione di pellicola di qualità, tante generazioni e che non può non continuare a essere un punto di riferimento anche per i giovani di oggi”. Con “Sole a catinelle”, Checco Zalone prova a fare ridere con e della crisi. Inizia con una promessa di papà Checco al figlio Nicolò: “Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regalerà una vacanza da sogno”; niente di male fino a quando arriva la pagella perfetta e Checco, in crisi con il suo lavoro di venditore di aspirapolvere e senza nessuna entrata, deve mantenere la promessa. Iniziano così le avventure alla ricerca del denaro necessario e Checco, partito verso il Molise dove avrebbe dovuto vendere elettrodomestici ad alcuni paesi si ritrova a casa di una ricca donna (Zoe) la quale ha un figlio della stessa età di Nicolò. I due ragazzini diventeranno molto amici e Nicolò entrerà nel magico mondo di feste private, piscine da sogno, campi da golf e gite nei posti più esclusivi. Oltre che da Checco Zalone, il cast principale del film è formato da Stefano Sabelli, Miriam Dalmazio, Robert Dancs e Aurore Erguy nei panni della protagonista femminile.