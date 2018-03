Melito. Controlli dei Carabinieri, un arresto e due denunce

Melito Porto Salvo (Reggio Calabria). Un arresto e due persone denunciate a piede libero sono il risultato di controlli predisposti dai Carabinieri di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, eseguiti presso le case popolari di via Mazzini e condotti con la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Municipale. Un uomo di 44 anni, B.M., già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato perché sorpreso alla guida di uno scooter rubato. B.R. di 52 anni è stato denunciato per possesso di fauna selvatica protetta, mentre A.D. di 36 anni è stato denunciato per attività di raccolta, trasporto e recupero di rifiuti speciali in assenza di autorizzazioni. Inoltre sono stati sequestrati due autocarri utilizzati per il trasporto di materiale ferroso, uno scooter oggetto di furto ed un motocarro sprovvisto di assicurazione.