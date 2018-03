Ferruzzano. Carabinieri rinvengono cartucce da guerra

Ferruzzano (Reggio Calabria). Martedì i Carabinieri della Stazione di Bruzzano Zeffirio (RC) unitamente ai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso di un servizio di rastrellamento in zona montana nella frazione di Ferruzzano Superiore, hanno rinvenuto e sequestrato 121 cartucce da guerra per pistola contenute in sacchetto di plastica ed abilmente occultate tra la vegetazione.