Lamezia. La terza edizione della “Pedalata per la sicurezza”

Lamezia Terme (Catanzaro). Si svolgerà domenica 24 novembre prossimo la terza edizione della “Pedalata per la sicurezza”, manifestazione ciclistica commemorativa organizzata dall’Asd Next Atlas e il Ciclo Club Lamezia, a Lamezia Terme per ricordare gli otto ciclisti travolti da un folle autista, sotto effetto di droghe, sulla statale tirrenica, nei pressi di Gizzeria. Il tema della sicurezza stradale dibattuto a livello nazionale non trova ancora, soprattutto nelle regioni meridionali la giusta attenzione: sono infatti ancora oltre 250 i ciclisti morti tragicamente, ogni anno, sulle strade. Ma ancora, nonostante le manifestazioni degli anni precedenti, sempre molto partecipate ad attestazione di quanto il problema sta a cuore della popolazioe ciclistica, nulla è cambiato. Per tale motivo è necessario non spegnere i riflettori sull’accaduto e salire in sella e fare sentire la voce del popolo ciclistico, pretendendo da parte delle amministrazioni un miglioramento delle condizioni della viabilità e dagli utenti stradali un maggior rispetto delle regole e una maggiore cultura dell’educazione stradale. Gli Explorers, da sempre sensibili al tema della sicurezza stradale e della tutela del ciclista, nell’occasione, come lo scorso anno si faranno carico di promuovere “VERSO la pedalata per la sicurezza” un raduno preliminare alla manifestazione, coinvolgendo le associazioni ciclistiche di Catanzaro e del versante ionico catanzarese e invitando tutti i ciclisti, di strada e di mountain bike a partecipare uniti all’evento. “Già lo scorso anno – spiega Antonio Astorino, presidente Explorers- abbiamo assistito ad una notevole partecipazione con oltre 80 ciclisti che hanno raggiunto la Piscina tutti assieme, in gruppo, portando un messaggio di solidarietà alle famiglie dei ciclisti e dimostrando che quando si tratta di sicurezza e di solidarietà, il ciclismo catanzarese sa essere unito” Il raduno preliminare alla manifestazione è fissato la stessa domenica mattina 18 novembre alle ore 7,45, nei pressi della concessionaria automobilistica sulla complanare alla SS280 –uscita Vena di Maida. Da li la carovana ciclistica, con l’assistenza delle vetture di servizio al seguito messe a disposizione dagli Explorers, muoverà e raggiungerà, dopo circa 15 km, la Piscina comunale di Lamezia, luogo di incontro fissato dall’organizzazione e da dove partirà la manifestazione. “Contiamo anche questa volta – aggiunge Astorino- di coinvolgere un buon numero di ciclisti che condividano il nostro pensiero perché ci sembra importante continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica a volgere uno sguardo alla sicurezza dei ciclisti sulle strade quindi: automobilisti e motociclisti ATTENZIONE! dietro la curva potrebbe esserci un ciclista!”